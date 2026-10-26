Actual agota los primeros 500 abonos ciegos en menos de noventa minutos, batiendo su propio récord

Hoy se ha presentado la imagen de Actual 2027 y se sacado a la venta sus primeros abonos ciegos. El festival más madrugador del año se celebrará en Logroño del 2 al 6 de enero y hoy ponía a la venta, por 40 euros, los primeros pases para los dos grandes conciertos del Palacio de los Deportes, cuyos carteles están todavía por desvelar. En menos de hora y media ha logrado vender todas las localidades a ese precio, batiendo su récord de la edición anterior, y se ha pasado al segundo tramo de entradas, que sube a 45 euros. Sólo se conoce la presencia del grupo navarro Chicarela, como ganador de la Guerra de Bandas del año pasado.

La imagen de Actual 2027 emplea “colores pop”, como definía el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor. Ondas en rosa, verde, amarillo, azul y blanco que vibran con el sonido. Un estilo que se puede disfrutar en la web del festival y que se plasmará en los 4 diseños de cartelería, y que evocan un experimento de sinestesia que recordaba Pérez Pastor.