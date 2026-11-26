Todo previsto en La Rioja para que la cita electoral del domingo se celebre con normalidad. Un total de 963 agentes velaran por que se garantice el derecho a voto de la ciudadanía en los 251 colegios electorales dispuestos.

255 efectivos de Policía Nacional, 662 de Guardia Civil y 46 de Policía Local están convocados el 29N, desde la media noche del sábado y hasta las 09:00 horas de la mañana del lunes.

Jornada en la que se desplegarán 518 mesas por todo el territorio riojano y a las que están llamadas un total de 260.127 personas según el censo electoral; 7.667 votarán por primera vez, tras alcanzar la mayoría de edad.

Estas elecciones generales cuentan con un presupuesto inicial de 600.310 euros en La Rioja para diferentes partidas.

75 euros recibirán quienes formen parte de las mesas electorales. Quienes, al igual que los suplentes, deberán acudir a las 08:00 horas de la mañana a los colegios electorales de cara a una larga jornada.