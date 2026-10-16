75.000 riojanos están en riesgo de pobreza o exclusión social según la tasa AROPE

El 22,8% de la población riojana está en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del decimosexto Informe del Estado de la Pobreza.

Hoy se ha presentado en Logroño este documento de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que apunta que, aunque la tasa regional es 2.9 puntos por debajo de la estatal, suma 2.000 personas más que el año anterior.

Además de esas 75.000 personas en riesgo de pobreza en La Rioja, según los datos 25.000 sufren pobreza severa y la tasa de pobreza infantil alcanzó el 36.5% en la región, superando la media nacional del 33.8 %.

El informe sitúa a la vivienda como uno de los principales factores generadores de pobreza, y recoge los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca como una señal de dificultad para sostener el gasto en esta materia.

Otro de los puntos destacados es que el número total de personas beneficiarias de algún tipo de prestación ha aumentado de 2.400 a 3.100, la mayoría del Ingreso Mínimo Vital.