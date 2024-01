Las 24 horas locas del deporte riojano

24 horas, estas últimas, desatadas para los equipos riojanos en el mercado de invierno.

Podemos comenzar con la renovación de la logroñesa Sara Ortega, 18 años, por el Athlétic Club de Bilbao de la máxima categoría de nuestro fútbol femenino. Lo hace por dos temporadas más, hasta junio de 2026, con opción a una tercera.

En la UDL se confirmó que el rumor es la antesala de la noticia. En La Tertulia de ayer comentamos que la salida pactada de Ander Vitoria parecía algo inminente, lo que se confirmaba por la tarde. Acción reacción, poco después el Club anunciaba el fichaje del veterano delantero madrileño, 31 años recién cumplidos el pasado Domingo, Carlos Bravo, procedente del Aguilas de Murcia de 2ª RFEF, aunque con pasado en el fútbol del norte en las filas del Real Unión. Bravo se convierte en el segundo fichaje blanquirrojo en este mercado de invierno.

El Náxara pierde efectivos, el joven delantero, 19 años, Aday Alcalde, uno de los fichajes importantes del equipo de La Salera procedente de la cantera del Real Valladolid anunciaba que dejaba la entidad blanquiazul para fichar por el Villanovense, también de 2ª RFEF. Sorprende la decisión porque el equipo a donde va también pelea por mantener la categoría.

Por su parte la UDL Promesas, líder de la 3ª RFEF, ha anunciado el fichaje del que fuera jugador de la SDL, y anteriormente en una primera etapa también de la UDL, el delantero navarro, 23 años, Sergio Cordovín, que vuelve al fútbol tras superar una grave lesión de ligamento cruzado.

En baloncesto, el Clavijo de Leb Oro, tras la salida de Víctor Bafutto, anunciaba ayer la llegada del pivot alemán, 2,08, Yasin Kolo, procedente del Rostock de la BBL Alemana con quien ha jugado la EuroCup, con pasado en la japonesa cuenta con formación en las ligas menores americanas. Y esta misma mañana hacía lo propio con Alex Urtasun, todo un veterano de guerra con 15 temporadas a sus espaldas en ACB en equipos como Pamesa Valencia, CAI Zaragoza, Sevilla, Fuenlabrada, UCAM Murcia, Breogán, Estudiantes, entre otros, el escolta navarro de 39 años jugó la última temporada en Leb Oro en el Forza Lleida. Por falta de experiencia no va a ser. El Clavijo que hoy inicia la campaña de abonados para la segunda vuelta con abonos a 60 euros para adultos.Vamos, que quién no ve toda una segunda vuelta de la 2ª liga de baloncesto con hasta 9 equipos ex ACB por ese precio.

Y por último, el Sporting La Rioja de la DH Oro de balonmano femenino, que aspira al ascenso a la máxima categoría, también ha anunciado en las últimas horas el fichaje de la extremo izquierda gallega, 24 años, Sandra Fernández, procedente del RodaVigo de la DH Plata, ex del Porrino de la máxima categoría.