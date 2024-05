En 2025 se podrían reforzar las conexiones a Madrid por La Rioja Baja, según el ministro Puente

Gobierno de La Rioja y Ministerio de Transporte han analizado las infraestructuras del Estado en La Rioja, uno de los graves problemas que lastra la competitividad regional. Reunión cordial, productiva y en clima de colaboración, según ambos.

Aludía el ministro Óscar Puente a la declaración de Obligación de Servicio Público del vuelo Agoncillo-Madrid, y dejaba clara la dificultad de llevarse a cabo. Sí se mejorará todo el trazado ferroviario riojano para mejorar los tiempos de conexión, empezando por el nuevo tren por Miranda y parada en Haro.

Puente dice que eso no implica que no se tenga el Ministerio no vaya a atender la demanda de La Rioja para mejorar las conexiones ferroviarias por el Sur. Decía además que, esos nuevos materiales ferroviarios permiten más velocidad de enlace y comodidad, además de mayor número de pasajeros, lo que les convierte en más competitivos que el avión. Gonnzalo Capellán también agradece que las demandas riojanas se vayan a tener en cuenta.

El cuanto a la liberación de peaje de la AP-68 en noviembre de 2026, se trabaja en la definición de los nuevos enlaces. Capellán aludía a los que se habían previsto, y a los que se han puesto sobre la mesa de estudio como posibilidades.