El 20 de julio vuelve la tradicional travesía a nado del pantano González Lacasa

Actual Sport Gestión, en colaboración con el Ayuntamiento de El Rasillo, El Club Náutico El Rasillo y la Federación Riojana de Natación, ha organizado la Travesía a nado El Rasillo. Este evento deportivo, que se celebrará el 20 de julio y se desarrollará en el Club Náutico El Rasillo, estará abierto a todo tipo de público, desde nadadores federados a casuales. Además, incluye un circuito infantil para que los más pequeños puedan iniciarse en el deporte de la natación en aguas abiertas.

La Travesía a nado El Rasillo se realizará bajo la modalidad de aguas abiertas. La prueba estará dividida en categorías: alevín, infantil, junior, absoluto y máster. También habrá una prueba popular para gente que quiera iniciarse. La prueba popular (nacidos en 2005 y anteriores) tendrá una distancia de 750 metros; los alevines deberán nadar 1.000 metros; y las categorías infantil, junior, absoluto y máster deberán completar los 2.500 metros de la prueba. Las pruebas competitivas estarán cronometradas con chip y contarán con jueces de la Federación Riojana de Natación.

A las 11 horas será la salida popular y una hora más tarde será el turno de los alevines. A las 13 horas está prevista la salida del resto de categorías.

A las 14.30 horas está prevista la entrega de trofeos, en la Plaza de los Tilos de El Rasillo. A continuación, se celebrará una comida popular para participantes y acompañantes, que podrá contratarse a la hora de realizar la inscripción. Asimismo, la violinista Adriana Fresno será la encargada de amenizar la sobremesa interpretando piezas actuales y muy conocidas, en un espectáculo que, sin duda, sorprenderá a los presentes.

Precio y plazo de inscripción

Las inscripciones online estarán abiertas hasta las 23.59 horas del domingo 14 de julio. Para la prueba popular el precio será 20 euros; en categoría alevín, los federados (natación y triatlón) deberán pagar 15 euros y los no federados, 20. La inscripción de federados (natación y triatlón) del resto de categorías costará 20 euros y las de no federados, 25 euros. El enlace para apuntarse es: https://uno.es/carreras/travesia-a-nado-el-rasillo/individual-registration

Pasada la fecha del 14 de julio solo será posible inscribirse de manera presencial el viernes 19 de julio, de 18 a 20 horas, en el Club Náutico El Rasillo (popular: 25 euros; alevín federados: 20, no federados: 25; resto de categorías federados: 25, no federados: 30). Precisamente, este punto se ha habilitado para la recogida de dorsales y de la bolsa del nadador, en ese mismo horario el viernes 19 de julio y de 9 a 11 horas, el sábado 20.

Carácter solidario de la Travesía a nado

La organización ofrece la posibilidad de poder contribuir a una causa solidaria. En concreto, pueden colaborar con la Fundación de Ricky Rubio. Así, todas aquellas personas interesadas en contribuir solidariamente con esta entidad, podrá donar 2 euros a la fundación a la hora de realizar la inscripción.

En esta ocasión, el dinero recaudado servirá para dar visibilidad a uno de los proyectos de esta entidad, ‘I Am Ready con Nixi for Children’. ‘I Am Ready’ es un proyecto de realidad virtual que busca ofrecer una mejor experiencia hospitalaria a pacientes oncológicos que deben realizarse tratamientos de radioterapia.