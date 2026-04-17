Del 18 al 25 de abril, las librerías riojanas ofrecen un 10% de descuento y un botellín de vino por el Día del Libro

El 23 de abril se celebra el Día del Libro, una fiesta cultural que en La Rioja se extenderá desde el 18 al día 25, gracias a la campaña Un libro y un Rioja.
En su trigésima edición, se ofrece a los compradores de libros, descuentos del 10% por 30 euros de compra y uno de los 3.200 botellines de Rioja que se distribuyen en las librerías de la Asociación de Librerías de La Rioja.
La iniciativa se presentaba hoy en el Consejo Regulador, con la entrega de los premios del concurso del cartel y de diseño de la etiqueta que acompaña a los botellines de Rioja, que ha reconocido el trabajo de Nuria Calvo Abad, alumna de la ESDIR.
La celebración del Día del Libro trae una completa programación de actividades culturales que se desarrollarán a lo largo del mes de abril en distintas librerías de la región:
- La Librería Entrecomillas acogerá el próximo 25 de abril la firma de Valle Mozas, quien regresa por cuarto año consecutivo para presentar su nueva obra, La emperatriz, tras el éxito de su anterior libro, El comienzo.
- Por su parte, Casa del Libro alberga durante todo el mes de abril la exposición fotográfica Riesgo eléctrico, de Adriana Bañares. Dentro de esta programación, el martes 21 de abril a las 19:30 horas tendrá lugar un encuentro con la autora, que incluirá la lectura de poemas y una conversación en torno al proceso de creación de la obra, así como sobre la relación entre escritura e imagen.
- La Librería Cerezo celebrará el sábado 25 de abril, a las 12:00 horas, una jornada especial con motivo del Día del Libro en el marco de la iniciativa “A fondo”. El acto incluirá la lectura de Dolor humano, pasión divina y Desnuda de mi ser, con la participación de Alejandro López Tejedor, Esther Pascual y M.ª Antonia San Felipe. Esta propuesta busca recuperar títulos del catálogo de la editorial Pepitas, con sede en Logroño, poniendo en valor obras que han pasado desapercibidas.
- Santos Ochoa también se suma a la celebración con una intensa agenda de actividades en su librería de Calvo Sotelo. El sábado 18 de abril, a las 12:00 horas, tendrá lugar la firma de Sonsoles Ónega. El 20 de abril, a las 18:30 horas, firmarán ejemplares Juan del Val y Ángela Banzas. El día 21, a las 19:00 horas, se celebrará la presentación del libro de Lorena Pérez, acompañada por Eduardo Sáenz de Cabezón, María José Jiménez e Ismet Karadaliev. El 22 de abril, a las 19:00 horas, María Cestafe presentará su nueva obra.
- El 25 de abril, Santos Ochoa ofrecerá además un taller creativo titulado “Crea tu propio latido”, dirigido a todos los públicos, que se desarrollará de 11:00 a 13:00 horas con aforo limitado a 16 personas. Ese mismo día, a las 12:00 horas, Anna Terés firmará ejemplares en el establecimiento del centro comercial Berceo.
- Por su parte, la librería Veo Veo el día 18 de abril, a las 12 horas, celebra la presentación de Femina Sapiens 2, con Diego Rodriguez Robredo, el ilustrador, natural de Logroño.