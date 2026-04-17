Del 18 al 25 de abril, las librerías riojanas ofrecen un 10% de descuento y un botellín de vino por el Día del Libro

El 23 de abril se celebra el Día del Libro, una fiesta cultural que en La Rioja se extenderá desde el 18 al día 25, gracias a la campaña Un libro y un Rioja.

En su trigésima edición, se ofrece a los compradores de libros, descuentos del 10% por 30 euros de compra y uno de los 3.200 botellines de Rioja que se distribuyen en las librerías de la Asociación de Librerías de La Rioja.

La iniciativa se presentaba hoy en el Consejo Regulador, con la entrega de los premios del concurso del cartel y de diseño de la etiqueta que acompaña a los botellines de Rioja, que ha reconocido el trabajo de Nuria Calvo Abad, alumna de la ESDIR.

La celebración del Día del Libro trae una completa programación de actividades culturales que se desarrollarán a lo largo del mes de abril en distintas librerías de la región: