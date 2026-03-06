Los 156 stands de Logrostock abren la persiana a un fin de semana en el que esperan superar los 117.500 visitantes

Los 111 comercios que componen la 24ª edición de Logrostock han abierto sus persianas esta mañana en el paseo del Espolón. A las 10:00 horas de la mañana las autoridades cortaban la cinta que inauguraba tres jornadas de acercamiento entre los establecimientos de la capital y los más 117.000 visitantes, que esperan reunir. A causa de la lluvia el acto se celebraba dentro de la ludoteca de Logrostock, frente a la concha del Espolón, y en él: Eduardo de Luis, Presidente de la Cámara de Comercio y la Fer; Conrado Escobar, Alcalde de Logroño; y Gonzalo Capellán, presidente del gobierno regional, invitaban a los riojanos y visitantes a participar en esta feria.

Más de 28 sectores se desplegarán en 156 stands que reunirán, en el corazón de Logroño propuestas de moda, calzado, hogar, regalo y complementos, entre otros. La pasada edición congregó a 117.525 visitantes y según los datos de la Cámara de Comercio, el perfil más habitual es el de una mujer, de entre 36 y 45 años, de Logroño y que acude acompañada de la familia. El 78% realizó compras y el 61% lo hizo gastando más de 30 euros.

También habrá stands solidarios dedicados a diferentes ámbitos como la Asociación Española Contra el Cáncer, la protectora o la asociación Ucrania-Rioja. Además, esta edición contará con distintas actividades y sorteos que pueden consultar en los folletos o en la web logrostock.com, y será retransmitido por la influencer Carla Pérez.