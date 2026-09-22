San Mateo 2026

150 cuadrillas despliegan sus recetas y decoraciones en el XVII Concurso de Calderetas

Cada grupo parte con el agua y las patatas, aportadas por el consistorio, y aporta sus ingredientes

Diana Victoriano

Logroño |

Hoy se celebra el XVII concurso de Calderetas Riojanas, en la calle Gonzalo de Berceo, que está cortada desde el punto de la mañana para que se desplieguen las 150 mesas de las cuadrillas participantes.

Este año con ampliación, 30 cuadrillas más, a consecuencia de la expectación que genera este acto que reúne a amigos en torno a la cocina más tradicional de nuestra tierra. Además, se ha estrenado la inscripción online, cada grupo ha pagado 15 euros que incluyen el espacio, agua y patatas; el resto de los ingredientes los aporta el grupo.

Las cuadrillas se esforzaban por el mejor plato, pero también, por la mejor decoración.

Calderetas 2026
Calderetas 2026 | Onda Cero La Rioja
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