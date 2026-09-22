150 cuadrillas despliegan sus recetas y decoraciones en el XVII Concurso de Calderetas

Hoy se celebra el XVII concurso de Calderetas Riojanas, en la calle Gonzalo de Berceo, que está cortada desde el punto de la mañana para que se desplieguen las 150 mesas de las cuadrillas participantes.

Este año con ampliación, 30 cuadrillas más, a consecuencia de la expectación que genera este acto que reúne a amigos en torno a la cocina más tradicional de nuestra tierra. Además, se ha estrenado la inscripción online, cada grupo ha pagado 15 euros que incluyen el espacio, agua y patatas; el resto de los ingredientes los aporta el grupo.

Las cuadrillas se esforzaban por el mejor plato, pero también, por la mejor decoración.

Calderetas 2026 | Onda Cero La Rioja

Calderetas 2026 | Onda Cero La Rioja

Calderetas 2026 | Onda Cero La Rioja