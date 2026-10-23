Del 13 al 15 de noviembre el Banco de Alimentos de La Rioja desarrolla su Gran Recogida, con Luis de la Fuente como padrino

El Banco de Alimentos convoca su gran recogida anual del 13 al 15 de noviembre , con el objetivo de alcanzar los 175.000 kilos de alimentos.

Este año cuenta con el seleccionador Luis de la Fuente como padrino y su reto ahora es llegar a los 1.000 voluntarios que colaboren ese fin de semana en los 66 establecimientos participantes.

La gran recogida de alimentos permite que, con un sencillo gesto, todos luchemos contra la lacra de la pobreza, que según el último informe de AROPE afecta al 18 por ciento de la población riojana.