Del 1 al 4 de octubre Logroño acoge la II Feria del Vehículo de Ocasión ARIAUTO

Vuelve la Feria del Vehículo de Ocasión a Logroño: la segunda edición se celebrará del 1 al 4 de octubre, en el parking del Palacio de los Deportes, donde participarán 27 empresas expositoras.

En este evento, organizado por la Asociación Riojana de Automoción, la Federación de Empresas y la ADER, se mostrarán alrededor de 500 vehículos, entre turismos y motocicletas, en un área de 7.000 metros cuadrados.

Eduardo de Luis, presidente de la FER y ARIAUTO, apuntaba que la venta de vehículo nuevo crece notablemente, algo que se refleja también en el de ocasión y que es necesario para la renovación del parque actual.

El evento supera las cifras de empresas y área de la primera edición que obtuvo buenos datos de participación y transacciones.

La inauguración será este jueves a las 12h del mediodía y De Luis señalaba que esta feria del Vehículo de Ocasión es un encuentro ideal para que las familias comparen las distintas propuestas que ofrece este sector que, además, ayuda a rejuvenecer el parque de vehículos.