Borja morillo condenado a 20 años de prisión por el caso Vanesa

Una sentencia de más de 90 folios, que llega tras la celebración del juicio del pasado mes de Noviembre, y el veredicto del jurado popular que declaró a Borja Morillo culpable de asesinato con alevosía. Jurado Popular que concluyó que en el juicio quedó probado que Borja Morillo tras discutir con su ex pareja porque Vanesa quería solicitar la custodía compartida de la hija de ambos, y después de no convencerla de que desistiera en su intención, decidió darle muerte. El juez, Alfonso santisteban, ha dictado sentencia de conformidad con ese veredicto, pero no se ha pronunciado sobre la patria potestad de la menor, que tendrá que determinarse en las instancias judiciales de Granada, donde actualmente reside la hija de Borja y Vanesa. Pero no termina aquí este proceso legal porque la defensa ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia. Primero ante la sala civil del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, y posteriormente, si fuera necesario, ante el Tribunal Supremo.