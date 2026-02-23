Hoy se cumple un año del desplome de la torre de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Viguera. Un siniestro que sobresaltó a la localidad, aunque por suerte se saldó sin daños personales. Los daños materiales se han ido solventando desde entonces, y sigue el trabajo de restauración.

Se consiguió reabrir al culto el templo para la pasada Semana Santa y a los vecinos directamente afectados por lo ocurrido se les ofrecieron, en los primeros seis meses, alternativas habitacionales y de movilidad.

La Diócesis, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de la localidad establecieron un plan técnico para solventar las principales deficiencias.

Entre otras intervenciones, se han sellado las grietas en la cabecera y la fachada norte. Se ha recuperado la chimenea, para el uso de la calefacción, y se ha dado luz verde al proyecto de la nueva espadaña sobre el pórtico cubierto de ingreso.

Próximamente empezará el proyecto para crear un muro de contención en el talud hacia el barranco, un nuevo sistema de drenajes y la modificación de los encuentros de las soleras de hormigón con los muros portantes, para suprimir los efectos de las aguas subterráneas.

Hablamos con Álvaro Manzanos, alcalde de Viguera; José Julian Cabezón, gerente del bar El Refugio; y con el Jefe de Bomberos de Logroño, Daniel León.