UGT y CCOO La Rioja registran la convocatoria de huelga para apoyar la causa palestina el 15 de octubre

Rodrigo Alfaro y Jesús Izquierdo, al frente de CCOO y UGT en La Rioja, han registrado esta mañana en la Delegación de Gobierno la convocatoria de huelga, para el día 15 de octubre, que los sindicatos están promoviendo a nivel nacional para protestar por el genocidio en Palestina.

En su visita a La Rioja, el pasado miércoles, secretario general de UGT, Pepe Álvarez, explicaba esta iniciativa y hoy, han sido los representantes regionales quienes han presentado la convocatoria, con paros de dos horas para que los trabajadores puedan expresar libremente y con cobertura legal su rechazo a contra las acciones de Israel.

Hoy se daba ese primer paso, de registrar la jornada de huelga en la delegación, y en próximos días se detallarán los actos previstos para ese 15 de octubre.