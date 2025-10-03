HUELGA POR PALESTINA

UGT y CCOO La Rioja registran la convocatoria de huelga para apoyar la causa palestina el 15 de octubre

Los sindicatos proponen paros de dos horas para que los trabajadores puedan expresar con cobertura legal su rechazo a contra las acciones de Israel

Diana Victoriano

Logroño |

Rodrigo Alfaro y Jesús Izquierdo, al frente de CCOO y UGT en La Rioja, han registrado esta mañana en la Delegación de Gobierno la convocatoria de huelga, para el día 15 de octubre, que los sindicatos están promoviendo a nivel nacional para protestar por el genocidio en Palestina.

En su visita a La Rioja, el pasado miércoles, secretario general de UGT, Pepe Álvarez, explicaba esta iniciativa y hoy, han sido los representantes regionales quienes han presentado la convocatoria, con paros de dos horas para que los trabajadores puedan expresar libremente y con cobertura legal su rechazo a contra las acciones de Israel.

Hoy se daba ese primer paso, de registrar la jornada de huelga en la delegación, y en próximos días se detallarán los actos previstos para ese 15 de octubre.

