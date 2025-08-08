El TSJ ratifica la prisión provisional de los dos acusados por el Crimen de Cuzcurrita

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ratifica la prisión provisional de los dos acusados por el ‘Crimen de Cuzcurrita’ por la violenta muerte del hosteleroGuillermo Castillo en mayo de 2023.

En noviembre del año pasado se celebraron 9 intensas jornadas de juicio, en las que un jurado popular decretó la culpabilidad de ambos acusados, que posteriormente fueron condenados a 27 años de prisión, cada uno, por parte del juez, como culpables de asesinato y de robo en casa habitada.

Hasta que la sentencia sea firme, ambos acusados pidieron ser puestos en libertad y que se aplicaran medidas alternativas, porque actualmente, el caso está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso contra la sentencia. Ahora, esa petición de libertad se ha rechazado, ratificando la prisión provisional de ambos.

