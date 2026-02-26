Trabajadoras de residencias en La Rioja denuncian "mucha tensión y condiciones miserables"

Los sindicatos negociadores del convenio regional de Residencias y Centros de Día, CCOO, CSIF, UGT y USO; se concentraban esta mañana a las puertas del Parlamento regional, antes del inicio de la sesión de pleno, para pedir a los grupos políticos que apoyen a las trabajadoras del sector de cara a la huelga que comenzará el próximo 6 de marzo.

Esther Tobías, técnico en cuidados de enfermería en la residencia El Sol, pedía a los políticos y la patronal que arreglen la situación para evitar el cierre de residencias ante unas condiciones que definen como miserables.

Esta tarde tendrá lugar la Segunda Mesa Informativa para sensibilizar a la sociedad riojana sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del sector. Será de 18:00 a 20:00 horasde la tarde en la confluencia de Muro de la Mata con Muro del Carmen.

Y mañana se celebrará una mediación con Inspección de Trabajo, que nos acercaban los representantes sindicales: