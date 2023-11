Unai Orradre, el joven campeón riojano que aspira a todo

Tenemos aquí en La Rioja a un joven campeón de España con pasado, presente y, sobre todo, con un gran futuro. No vamos a decir que está pasando desapercibido en su tierra, porque no sería cierto, pero su progresión no está siendo suficientemente reconocida por la mayoría. Vamos a conocer más al personaje en la siguiente entrevista a raíz del homenaje recibido esta semana, tras su último éxito, en su localidad natal.

Unai Orradre es de Alfaro, tiene 19 años, y si acompaña un poquito la suerte igual no dentro de mucho lo vemos en los grandes circuitos de motociclismo peleando. codo con codo, junto a los más grandes.

Hablamos de un piloto con pasado: campeón de España junior de Superbike en 2019, pódium en varias pruebas del mundial en 2020, campeón de España en categoría Open 600 en 2021. Y con presente, porque en este 2023 ha ganado una prueba del Europeo junior y este pasado sábado, en Barcelona, se proclamó otra vez campeón de España de Superstock 1000, a los mandos de una Honda.

Unai Orradre se ha ganado el derecho a poder soñar con lo más alto