Moncalvillo será juez y parte en la Vuelta 2024

Bueno pues ya es oficial, la Vuelta Ciclista a España volverá en 2024 a La Rioja, en dos etapas, una previa por Rioja Alavesa, y una etapa reina que culminará al día siguiente con la subida al Alto de Moncalvillo, exactamente el viernes 6 de septiembre.

Igual de dura, igual de intensa que en 2020, pero con tres novedades importantes que la van a hacer totalmente distinta. Primero, el recorrido previo, que no va a tener nada que ver con el de entonces. Segundo porque se trata, ojo, de la antepenúltima etapa de La Vuelta, es decir, que Moncalvillo puede ser decisivo de cara al triunfo final y no como en 2020 donde quedaban 10 días más de carrera por delante. Y tercero, porque en aquella edición los aficionados no pudieron disfrutar del ciclismo en directo, in situ, porque las precauciones de La Vuelta en plena recuperación post pandemia, aconsejaron impedir el acceso de los aficionados a las rampas de Moncalvillo que se mostraron desiertas desde el inicio del puerto… esta vez no va a ser así, y además en viernes, lo que puede hacer que el espectáculo no sólo esté sobre la bicicleta, como pasó en 2020 con ese duelo entre Roglic y Carapaz, en 2024 es muy probable que el espectáculo lo ponga también el público asistente.

Vamos a ir comentando estas novedades.Vuelta a España salida 17 de Agosto desde Lisboa, llegada el 8 de septiembre a Madrid. Nos quedamos en la 19ª etapa de La Vuelta, con un recorrido de 168 kms totalmente distinto al de hace 4 años. Esta vez se sale de Logroño dirección Haro, Belorado, Fresneda de la Sierra, Alto de la Pradilla de 3ª categoría, Ezcaray, Santo Domingo, Berceo y desde allí dirección Alto de Moncalvillo, 1.491 metros de altitud: 15 kms de ascensión con una pendiente media del 6,4%, los 4 últimos durísimos con rampas que alcanzan el 17% de desnivel.

La etapa anterior, la 18ª, será entre Vitoria y Maeztu, Parque Natural de Izki, por gran parte de La Rioja Alavesa: ascensión a Peñacerrada por Rivas de Tereso, vertiente riojana, Labastida, La Puebla de la Barca, Laguardia, Alto de La Herrera por Leza. Una etapa muy bonita que viene a ser el aperitivo perfecto para la etapa del día siguiente. Y aunque Moncalvillo va a decir mucho en La Vuelta 2024, la última palabra la va a tener la siguiente etapa, la 20ª con salida en Villarcayo, el pueblo de nuestro Pedro González, y meta en el Picón Blanco tras haber subido dos altos de 3ª, otros 2 de segunda y otros dos de 1ª por la zona de Las Merindades antes de coronar los 1.518 metros de este puerto burgalés, inédito en La Vuelta, ya que hasta hace poco unos años era una base militar con acceso restringido.

Pues eso, Moncalvillo, Picón Blanco y el paseo triunfal para el ganador por las calles de Madrid. Así que no hagan planes para el viernes, 6 de septiembre, antepenúltima etapa de La Vuelta a España 2024, Logroño-Alto de Moncalvillo, porque el próximo ganador de La Vuelta puede salir de nuestras carreteras y ponerle una estrella más a esta zona de La Rioja que ya luce las 2 de los hermanos Echapresto.