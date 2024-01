La SD Logroñés finaliza la 1ª vuelta de la competición en 1ª RFEF entrando por vez primera esta temporada en descenso directo

No queríamos, pero vista la trayectoria y el cariz que están tomando los acontecimientos, parecía algo inevitable y que era sólo cuestión de tiempo: la SDL, que no había entrado en lo que iba de temporada, a pesar de ir dando bandazos, en puestos de descenso directo lo ha hecho justo en la última jornada de la 1ª vuelta tras una derrota sin paliativos ante la Ponferradina, que ya ganaba 0-2 para el minuto 4 de partido y que ha aprovechado la coyuntura para acabar líder de nuestro grupo de 1ª RFEF: la SDL no había entrado en descenso directo y la Ponferradina no había sido líder, pero si el final de la 1ª vuelta fuera definitivo para algo, esto es lo que hubiera pasado, pero para que todo sea definitivo aún quedan 19 jornadas por delante.

Fin de la 1ª vuelta en 1ª RFEF, 1ª jornada de la 2ª vuelta en 2ª RFEF y, aunque aún queden 16 por delante, el empate a cero de ayer en Lezama no se si da como para pensar, siendo optimistas, en que el ascenso directo aún se pueda conseguir, es decir, que la UDL sea capaz de recortarle 10 puntos al filial del Athlétic en este tiempo.

El Calahorra toma aire y se aleja de los puestos de descenso al ganar en Mutilva y lo hizo bien, con juego y goles: 0-2, ambos de Pablo Bolado, defensa reconvertido, y fallando incluso un penalti que quedó en familia: lanzó Julen Ekiza, y paró Aitor Ekiza. Los de La Planilla se alejan hasta en 4 puntos del descenso directo cuando podían haber caído en ellos esta jornada.

Y quien cada jornada que pasa lo tiene más complicado para mantener la categoría es el Náxara, último clasificado con tan sólo 8 puntos, y resultados como el de esta jornada no ayudan al optimismo: 5-1 en Ibaia ante el Alavés B, no era un rival fácil, pero ha sido el resultado más abultado de la jornada.