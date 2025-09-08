PELOTA

LA FERIA MATEA DE PELOTA 2025

Nueve días de pelota en el Adarraga con sólo el riojano Javier Zabala dentro del torneo oficial, Darío y Salaverri deberán afrontar una previa

Julio Carpintero

La Rioja |

El Torneo San Mateo arrancará el 19 de septiembre con las competiciones Serie A y Serie B, y concluirá con las dos finales del 28 de septiembre.

SERIE A

GRUPO AGRUPO B

ALTUNA III – EZKURDIA JAKA – IZTUETA

ZABALA – ZABALETA LARRAZABAL – MARIEZKURRENA II

GANADOR DÍA 19

(ARTOLA-SALAVERRI II vs ZUBIZARRETA III-ALBISU)GANADOR DÍA 20 (DARÍO-REZUSTA vs P.ETXEBERRIA-MARTIJA)

SERIE B

GRUPO A GRUPO B

ELORDI – GABIRONDOSENAR – ESKIROZ

MURUA – BIKUÑA AMIANO – IMAZ

GANADOR DÍA 19

(AGIRRE-UGARTEMENDIA vs ALBERDI II-ARANGUREN) GANADOR DÍA 20 (SALABERRIA-ESKUZA vs EXPOSITO-GASKUE)

Los días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre se disputará el Torneo San Mateo con las finales del 28 de septiembre.

El 27 de septiembre, a las 17:30 horas, se llevará a cabo el Desafío Urzante: 4 y medio, parejas y mano a mano.

Entradas vía internet y en taquilla del 17 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas, y los días de festival, la taquilla se abrirá una hora antes.

