LA FERIA MATEA DE PELOTA 2025

El Torneo San Mateo arrancará el 19 de septiembre con las competiciones Serie A y Serie B, y concluirá con las dos finales del 28 de septiembre.
SERIE A
GRUPO AGRUPO B
ALTUNA III – EZKURDIA JAKA – IZTUETA
ZABALA – ZABALETA LARRAZABAL – MARIEZKURRENA II
GANADOR DÍA 19
(ARTOLA-SALAVERRI II vs ZUBIZARRETA III-ALBISU)GANADOR DÍA 20 (DARÍO-REZUSTA vs P.ETXEBERRIA-MARTIJA)
SERIE B
GRUPO A GRUPO B
ELORDI – GABIRONDOSENAR – ESKIROZ
MURUA – BIKUÑA AMIANO – IMAZ
GANADOR DÍA 19
(AGIRRE-UGARTEMENDIA vs ALBERDI II-ARANGUREN) GANADOR DÍA 20 (SALABERRIA-ESKUZA vs EXPOSITO-GASKUE)
Los días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre se disputará el Torneo San Mateo con las finales del 28 de septiembre.
El 27 de septiembre, a las 17:30 horas, se llevará a cabo el Desafío Urzante: 4 y medio, parejas y mano a mano.
Entradas vía internet y en taquilla del 17 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas, y los días de festival, la taquilla se abrirá una hora antes.