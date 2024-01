El decano del fútbol riojano, en la lista de morosos

La AFE, Asociación de Futbolistas Españoles, daba a conocer al acabar el año la lista de clubes morosos con los jugadores y que no podrán fichar en el mercado de invierno hasta que no salden sus deudas con los jugadores y entre ellos aparecen dos equipos de La Rioja y más concretamente de nuestra 3ª RFEF: uno es el Racing Rioja y otro el Haro Deportivo. Un porcentaje muy elevado porque se trata de un total de 12 equipos denunciados y dos de ellos son de nuestro fútbol.

Que seguramente no tengan ninguna intención ninguno de ellos de realizar fichajes o reforzar la plantilla en este mercado de invierno, pero esta circunstancia delata que, efectivamente, en ambas entidades hay problemas económicos que ya arrastran de la pasada temporada. De hecho del Racing se rumoreó incluso que podía no salir esta temporada y en el Haro ya la plantilla de la pasada temporada denunció en su momento la falta de cobro y tuvo que salir la directiva a dar la pertinentes explicaciones. Bueno, pues los problemas se ve que siguen sin solucionarse en ambos clubes. Si bien el Racing tiene una particular idiosincrasia, el Haro no deja de todo un histórico de nuestro fútbol, tan histórico como que es el Club Decano del fútbol riojano, representa a una de las principales capitales de nuestra Comunidad, cuna del actual seleccionador nacional Luis de la Fuente, cuyo campo de fútbol recibe el nombre del seleccionador, y con un el mayor número de bodegas por km cuadrado de toda la Denominación.