La Rioja con la Roja del seleccionador jarrero, hasta la final de Nueva York

España se muestra hoy orgullosa de lo conseguido anoche por la selección tras clasificarse para la final del Mundial del próximo domingo. Partido magnífico del grupo comandado por el jarrero Luis de la Fuente, que desdibujó por completo a Francia para vencer 2-0, en una lección táctica en la pizarra, perfectamente ejecutada en el terreno de juego por todos los jugadores que intervinieron ayer.

La Rioja vibró con la selección en torno a las pantallas gigantes y a cualquier pantalla de televisión. Y tras la clasificación, la fuente de Murrieta volvió a llenarse de celebración, a la espera de poder repetir el domingo, jalá sea así, en una nueva cita con la historia.

La afición española vivió en las gradas de Dallas una noche de fiesta. Entre ellos, una nutrida presencia riojana. Algunos habituales, como es el caso de David Pinillos, de Marea Roja.

Riojanos en semifinal Mundial 2026 Francia España

Por su puesto, entre los riojanos, el sobrino del seleccionador, el otro Luis de la Fuente, que vive con emoción este nuevo logro de España, como nos relataba en Más de Uno La Rioja.

Hemos dado todos los pasos necesarios para poder optar al título. Ahora queda el último, que siempre parece el más complicado, ante la cercanía del premio perseguido.

De momento, nosotros estamos ya esperando rival para Nueva York, y lo conoceremos esta noche tras el Argentina-Inglaterra.