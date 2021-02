Riesgo de desaparición total para el ocio nocturno

Se tendrá en cuenta la incidencia a siete días, los casos en personas de sesenta y cinco años o más, la positividad global, el porcentaje de casos con trazabilidad o la ocupación de camas en planta y en UCI por casos covid, estos cuatro últimos indicadores son iguales en el nivel que estamos, el seis, y en el que estrenaremos el lunes pero, las restricciones cambian mucho a partir del domingo a medianoche. La comunidad mantiene el cierre perimetral pero, nos podremos mover entre municipios, nos podremos reunir hasta seis personas que no seamos convivientes, no tendremos que estar en casa hasta las 11 de la noche y podremos salir a las 5 de la mañana, abrirán los gimnasios, los cines, los teatros y las bibliotecas y, se reanuda la enseñanza no reglada, vuelven a funcionar autoescuelas o academias, aunque, con limitaciones. Se permitirá un tercio del aforo, se prohíben las actividades a las que asistan personas vulnerables, se recomienda la enseñanza telemática y la presencialidad será garantizando las medidas de prevención, distanciamiento e higiene.

En Más de uno La Rioja hablamos con el portavoz de una plataforma en la que están agrupadas hasta sesenta academias de distintas disciplinas, Juan Núñez, que nos ha contado cómo han estado trabajando desde hace casi un año.

En cuanto al toque de queda se reduce en 2 horas, empezará a las 11 de la noche, terminará a las 5 de la mañana, la caza y la pesca estarán permitidas, se pide aplazar las ceremonias nupciales o bautizos, el aforo en lugares de culto será de un tercio, máximo 10 personas en espacios cerrado y 20 al aire libre, nada de agua bendita y estará prohibida la utilización de la pista de baile, excepto para el baile nupcial de los recién casados. Abren los casinos y las salas de juego, seguirá cerrado el ocio nocturno. De ello hemos hablado también en el magazine de La Rioja con Antonio Cendra, de la Asociación de Discotecas de la FER.