Raquel Nicolás Martínez recibe el VIII Premio Mujer La Rioja

Las emisoras de Atresmedia en La Rioja concedimos ayer, 12 de noviembre, nuestro VIII Premio Mujer La Rioja a Raquel Nicolás Martínez quien, tras perder a dos hijas de corta edad debido a una cardiopatía genética, tuvo a Triana, el primer bebé de La Rioja nacido gracias a la técnica DGP, que permite seleccionar embriones libres de la alteración genética. Asimismo, es la impulsora de la empresa de limpiezas Trical, que da trabajo a más de 20 personas.

El jurado reconoció, de entre treinta y cuatro magníficas candidatas, a Raquel como ejemplo de resiliencia, liderazgo y apuesta por la ciencia tras perder a dos hijas por cardiopatías congénitas.

Nuestra compañera Marta Salinas condujo una entrañable gala en la que intervinieron Raquel Pérez, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja y CEO de Bodegas Ontañón; Conrado Escobar, alcalde de Logroño; Pilar Santaolalla, directora de Onda Cero La Rioja, y Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja.