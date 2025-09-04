Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Adriana Laucirica del Campo

Y nuestra candidata de hoy sabe de vino, y de libros, y de familia, y de esta tierra en la que nació hace, por qué no decirlo, 47 años. Una mujer madre de dos soles, Náyade y Laia, autora de dos libros, criada a caballo entre Cenicero y Bilbao, licenciada en enología por la UR. Nos dicen en la propuesta que ha llegado a la emisora que cuenta con una consolidada trayectoria de más de 25 años en la profesión y, gracias a su esfuerzo y perseverancia, se le reconoce como una valiosa profesional de la enología riojana y gran defensora de los vinos de Rioja. Fue presidenta de la Asociación de Enólogos de La Rioja, ha pasado por diferentes bodegas y por diferentes departamentos en ellas, es la directora técnica de Bodegas y Viñedos Tobelos, en Briñas, y ha conseguido situar a sus vinos en un alto escalón de calidad con un óptimo posicionamiento en el mercado más exigente. Adriana Laurica del Campo nos cuenta su historia en Más de Uno La Rioja.

Se formó a través de la rama química en Enología, licenciándose como enóloga en la Universidad de La Rioja. a principios de los 2000. Fue tesorera y presidenta de la Asociación Enólogos de Rioja por un periodo de 8 años, cedió el testigo para poder dedicarse a cumplir su siguiente sueño.

Además de su pasión por la Enología, ha escrito ya dos novelas: publicó en 2021 "La Capa del Cierzo" y "El Viento de la Locura" ambientada en los viñedos y vinos riojanos, con una protagonista femenina, "una mujer empoderada", ambientaba primero en el País Vasco y, después, y, sobre todo, en La Rioja y en sus viñedos y vinos, situándose entre una de las diez finalistas al XXIX Premio Fernando Lara 2024.

Se reconoce "impaciente", escribiendo se siente "a gusto", es "feliz" y asegura que su vida se rige por vendimias".