Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Valvanera Briz Corcuera

Nacida en Logroño, lleva más de tres décadas de carrera musical con una especial dedicación al Piano Romántico Español. Una gran pianista y profesora de ese instrumento en el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo de Logroño. Además, nos dicen en la propuesta que hemos recibido en Onda Cero, hace muchos años, y de manera tenaz, viene investigando y dando a conocer a muchos músicos riojanos importantísimos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Está dando conciertos por toda España, y en todos ellos con un gran éxito.

Ha sacado a la luz a los Albéniz, Mateo, que fue fundador y primer profesor de piano del Real Conservatorio de Música de Madrid, o su hijo Pedro Albéniz, ambos logroñeses, o a Román Jimeno calceatense de pro, entre otros muchos.

Realiza sus estudios musicales de Grado Medio en el Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal, finalizándolos con Mención Honorífica y Premio Extraordinario Fin de Grado.

Posteriormente, finaliza el Grado Superior con máximas calificaciones, ampliando su formación en el Conservatorio Franz Liszt de Budapest (Hungría) con renombrados pianistas y pedagogos.

Ha ofrecido numerosos conciertos como solista, piano a cuatro manos, así como con formaciones de cámara y con orquesta, recibiendo elogiosas críticas

Ilusión es su cuarto trabajo discográfico, fruto de una intensa actividad de investigación y de su inquietud pianística, que compagina con la docencia en el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo de Logroño.

La pianista riojana Valvanera Briz Corcuera presentó en Riojaforum Ilusión, su disco con las obras para piano más representativas de compositores riojanos del siglo XIX, que ha sido editado por el Gobierno de La Rioja. Este trabajo forma parte del proyecto histórico y discográfico “El Piano Romántico en La Rioja” cuyo objetivo es recuperar la memoria musical de compositores riojanos y dar a conocer obras que forman parte del patrimonio musical español y riojano.