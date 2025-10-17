Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Silvia Hernández Bretón

Silvia Hernández Bretón ha pregonado las fiestas de San Cosme y San Damián a finales de septiembre en Arnedo. Ligada al mundo del calzado desde la base, ha pasado por diferentes puestos, ahora es CEO de Calzados Pitillos y presidenta de la Fundación Francisca Bretón, y nos dicen en la propuesta recogida en la radio que representa de forma ejemplar los valores de liderazgo, compromiso social y arraigo con nuestra tierra, un ejemplo inspirador para futuras generaciones. Riojana del 80, empezó a caminar casi a la par que la empresa fundada por su padre en 1981, especializada en marketing y dirección y gestión de empresas, se incorporó a la empresa en 2003 en el área de Administración, luego dirigió el departamento de Marketing y Publicidad, siempre con su madre en el recuerdo y en la Fundación Francisca Bretón, trabajando por quienes lo necesitan no solo en Arnedo.