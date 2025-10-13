Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Rosa Hidalgo Gómez

Rosa Hidalgo Gómez tiene un amplio historial deportivo, entrenadora nacional de Gimnasia Rítmica, además de técnico de las gimnastas de las Escuelas del Club Gimnasia Logroño en los Juegos Deportivos de La Rioja en varias ediciones, obteniendo pódium en cada ocasión. En la propuesta que hemos recibido en la radio destacan su titulación, entrenadora nacional por la Real Federación Española de Gimnasia en 1989, juez nacional desde ese mismo año, monitora de aerobic, step y entrenamiento físico desde 1993, con diversos cursos y una experiencia profesional que empieza en 1988 en Escuelas Municipales, Geronto Gimnasia y Gimnasia Jazz.