Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Ramos Corral

Ramos Corral destaca por su gran humildad, por ser una estupenda compañera, una de las personas bonitas que apuestan por el crecimiento de los demás. Lectora apasionada y dinamizadora de varios clubes de lectura, coordina "La Casa de Tomasa".. diplomada en Empresariales, trabaja en Hacienda y en esta casa de lectura es la relaciones públicas; gracias a Ramos el Club de lectura presencial está atiborrado de madres y padres; maestras, profesoras, ilustradoras, etc. Su conversación preferida es «Tenemos un blog…»