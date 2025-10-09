vii premio mujer la rioja

Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Ramos Corral

Lectora apasionada y dinamizadora de varios clubes de lectura, coordina "La Casa de Tomasa". Diplomada en Empresariales, trabaja en Hacienda

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Ramos Corral destaca por su gran humildad, por ser una estupenda compañera, una de las personas bonitas que apuestan por el crecimiento de los demás. Lectora apasionada y dinamizadora de varios clubes de lectura, coordina "La Casa de Tomasa".. diplomada en Empresariales, trabaja en Hacienda y en esta casa de lectura es la relaciones públicas; gracias a Ramos el Club de lectura presencial está atiborrado de madres y padres; maestras, profesoras, ilustradoras, etc. Su conversación preferida es «Tenemos un blog…»

