vii premio mujer la rioja

Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Mª del Pilar Eguíluz Fernández

Enfermera que empezó en el Hospital San Millán, trabajó en el Hospital Español de México, reconocida en los Hospitales Universitarios de Bellvitge y Puerta del Hierro, participó en 2021 en el primer trasplante vivo en cardiaca

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Mª del Pilar Eguíluz Fernández es riojana, formada en la tercera promoción de la Escuela de Enfermería de La Rioja, recientemente jubilada después de trabajar durante más de 3 décadas en trasplantes de corazón, pulmón, hígado, riñón…en hospitales de Barcelona y Madrid con un papel clave junto a cirujano, anestesista o instrumentista quirúrgica. Empezó en el Hospital San Millán de Logroño, por amor se fue al Hospital Español de México, reconocida en los Hospitales Universitarios de Bellvitge en Barcelona y Puerta del Hierro en Madrid, jubilada a los 69 años después de haber viajado a África con la ONG Zerca y Lejos.

