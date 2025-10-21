Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Mª del Pilar Eguíluz Fernández

Mª del Pilar Eguíluz Fernández es riojana, formada en la tercera promoción de la Escuela de Enfermería de La Rioja, recientemente jubilada después de trabajar durante más de 3 décadas en trasplantes de corazón, pulmón, hígado, riñón…en hospitales de Barcelona y Madrid con un papel clave junto a cirujano, anestesista o instrumentista quirúrgica. Empezó en el Hospital San Millán de Logroño, por amor se fue al Hospital Español de México, reconocida en los Hospitales Universitarios de Bellvitge en Barcelona y Puerta del Hierro en Madrid, jubilada a los 69 años después de haber viajado a África con la ONG Zerca y Lejos.