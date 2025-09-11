Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Mónica Matute Lozano

Mónica Matute Lozano nació en Logroño en 1971, estudio Derecho en Zaragoza, está casada y es madre de tres hijos. Comenzó su carrera judicial en 1999 en un Juzgado de Briviesca (Burgos). Un año después ejerció en Calahorra, donde fue decana, hasta que en 2002 tomó posesión como Juez de Familia en San Sebastián.

En 2004 vuelve a La Rioja y se hace cargo del Juzgado de lo Mercantil de Logroño hasta 2007 que toma posesión como titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 también de la capital riojana. En 2019 es nombrada por el CGPJ Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR.

Ha sido docente de Derecho Administrativo en la UNIR entre los años 2015 a 2019. Fue miembro de la Sala de Gobierno del TSJR de 2013 a 2014 y ostenta actualmente el cargo de Asesora Confidencial en La Rioja, una figura creada por el CGPJ en 2015 para ser los destinatarios de las denuncias de jueces por acoso sexual, laboral o de cualquier índole, siempre y cuando estas conductas no constituyan un delito.

Magistrada de la Sala desde noviembre de 2019, la presidenta de laSala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sustituye en el cargo al Magistrado Miguel Escanilla, que ha ocupado la presidencia de esta Sala desde febrero de 2011.

Era nombrada en febrero por el CGPJ y tomaba posesión de su cargo en abril, en su discurso abogaba por una justicia de calidad, más eficaz, moderna y cercana, que mejore sus tiempos de respuesta y que trabaje en la tutela judicial comprensible.