VII PREMIO MUJER LA RIOJA

Premio Mujer La Rioja 2025, candidata María Larrea Quemada

De la cosecha del 64, la mayor de 8 hermanos, siguiendo la tradición vitivinícola familiar con raíces en Elciego, Enciso y Arnedo

Onda Cero La Rioja

Logroño |

María Larrea Quemada continúa una tradición vitivinícola familiar, amor por el viñedo y la elaboración de vino. De la cosecha del 64, estudió Enología en Madrid en un tiempo en el que estos estudios estaban copados por hombre. Fue una de las primeras mujeres con este título, amplió sus estudios en Montpellier y Burdeos y, aunque empezó a desarrollar su trabajo en bodegas fuera de Rioja, su vida laboral está ligada a esta tierra, desde hace años es la directora técnica de CVNE. En el mail recibido en la radio también destacan que es una persona íntegra, disciplinada e inteligente, con gran capacidad de empatía, un referente por su compromiso tanto humano como laboral.

