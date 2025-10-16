Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Isabel Pérez Grande

Isabel Pérez Grande ha sido pregonera en su localidad natal, mantenedora y pregonera de las fiestas de la Virgen de la Vega este año. Nació la víspera del Día de La Rioja en Haro, corría el año 1968 y, ha volado alto, referente internacional en el control térmico espacial, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Agencia Espacial Europea desde enero del año pasado, un ejemplo de excelencia, liderazgo y compromiso con la investigación científica. Se graduó como Ingeniera Aeronáutica en la UPM, donde se doctoró en 2001, allí inicio su carrera como docente, allí es catedrática, en el Departamento de Mecánica de Fluidos y Propulsión Aeroespacial. Además, lideraba desde 2005 el Grupo de Investigación en Desarrollo y Ensayos Aeroespaciales y colaboradora en el Instituto Universitario de Microgravedad Ignacio Da Riva, hasta diciembre de 2023, hasta su nombramiento de enero del año pasado como científica aeroespacial encargada de poner en pie el área más técnica de la Agencia Espacial Española.