Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Elvira Mendoza Pérez

Elvira Mendoza ha sido hija, es madre y abuela, MUJER con mayúsculas. Involucrada al 100% y todavía tiene tiempo para dedicarse a los demás. Cuidó a su madre de muy joven, se casó pronto y tuvo 2 hijos, a quienes cuidaba a la vez que cuidaba a su padre, y sacaba tiempo para prepararse idiomas, costura, fotografía...lo que le permite tener una cultura envidiable. Esta Mujer derrocha energía y le da la vida para disfrutar y cuidar de sus nietos (que son su pasión), de su familia, y atender a más como presidenta de la Asociación Amigos del Plus Ultra en La Rioja,