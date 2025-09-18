Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Andrea Ruiz Arriet

En puertas de las fiestas de la vendimia y San Mateo, con la vendimia en marcha en nuestra tierra, seguimos conociendo candidatas al VII Premio Mujer La Rioja gracias a su colaboración, la audiencia de las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja nos pone sobre la pista de riojanas o vinculadas a nuestra comunidad que destacan en cualquier faceta, personal, laboral, social. Las propuestas llegan y queremos que sigan llegando para conocer más historias maravillosas a programaslarioja@ondacero.es.

En la propuesta de Andrea Ruiz Arriet se destaca su buen trabajo en la sombra que ha permitido poner al CCR como referencia no solo local sino también nacional, dinamizando un espacio dedicado a la difusión y promoción de la cultura del vino de Rioja, además de convertirse de nuevo en un punto de encuentro social y cultural en torno al vino, fomentando el enoturismo y la conexión de la comunidad con nuestro patrimonio vitivinícola.

Una mujer joven y riojana, de Arnedo, con raíces también francesas, de familia agricultora, con muchas peras recolectadas en Rincón de Soto, pisando fuerte en la difusión de la cultura del Rioja, de la ciudad del calzado, licenciada en Historia, en Zaragoza, especializada en Arqueología, ha trabajado con varias bodegas y en museos destacado en La Rioja, el de la Cultura del Vino, Dinastía Vivanco y el Würth, en Briones y en Agoncillo, ahora abriendo las puertas del CCR, un centro en el que también se destaca el papel de las mujeres.