Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Ana Mª Matute

Ana Mª Matute nació en Barcelona en 1925 y falleció en Barcelona en 2014 pero, pasó parte de su infancia en La Rioja.

Nos quedan para siempre sus recuerdos en Mansilla de la Sierra. En la propuesta que nos ha llegado se recuerda la vinculación con este pueblo de las 7 Villas desde 1929, llegó un verano cuando tenía 4 años, a casa de sus abuelos, frecuentaba el Alto Najerilla por problemas de salud, disfrutó en esa localidad ahora dormida bajo el agua, escribió El Río, incluso en su discurso de ingreso en la RAE escuchamos un cántico enamorado hacia el lugar de sus correrías infantiles. Una mujer de una enorme a inmensa.