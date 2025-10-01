vii premio mujer la rioja

Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Ana Mª Matute

Dotada de una personalidad enorme, merecedora de numerosos premios, el Cervantes, el Nadal, el Planeta, todos menos el Nobel nos apuntan en el correo que ha llegado a nuestras manos

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Ana Mª Matute nació en Barcelona en 1925 y falleció en Barcelona en 2014 pero, pasó parte de su infancia en La Rioja.

Nos quedan para siempre sus recuerdos en Mansilla de la Sierra. En la propuesta que nos ha llegado se recuerda la vinculación con este pueblo de las 7 Villas desde 1929, llegó un verano cuando tenía 4 años, a casa de sus abuelos, frecuentaba el Alto Najerilla por problemas de salud, disfrutó en esa localidad ahora dormida bajo el agua, escribió El Río, incluso en su discurso de ingreso en la RAE escuchamos un cántico enamorado hacia el lugar de sus correrías infantiles. Una mujer de una enorme a inmensa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer