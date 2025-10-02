Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Ana Fernández-Torija Oyón

Ana Fernández-Torija Oyón es una mujer recién jubilada, con ganas de seguir desarrollando su vocación como voluntaria en cualquier centro de mayores, fue la primera de La Rioja con el título oficial de Geriatría y la recibimos en Más de Uno La Rioja después de celebrar ayer el Día Internacional de las Personas Mayores. No fue su primera opción, empezó estudiando Filosofía pero, por amor, cambio de carrera a mitad de curso, se matriculó en Medicina como su novio, con quien formó una familia, y gracias a ese cambio desarrolló el verdadero amor de su vida. De la mano del doctor Delpón descubrió esta especialidad a la que ha dedicado toda su vida profesional hasta su jubilación, con 70 años cumplidos.