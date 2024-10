Premio Mujer La Rioja 2024, candidata Begoña Ruiz Huidobro

Una riojana de la capital, dedicada al ciclismo, afición que le viene de familia, sus tíos, su padre, su hermano fueron ciclistas, para una mujer no era tán fácil, no había carreras para ciclistas mujeres, su participación estaba prohibida, autorizada si esa mujer era médico o enfermera, para asistencia en la prueba. Aún así esta logroñesa del 55 empezó a pedalear con 17 años, en la Peña Solera, en los 80 tuvo que apartarse del pedaleo por temas médicos pero, siguió ligada al ciclismo, se convirtió en la primera mujer juez árbitro de ciclismo en España, aunque no en un abrir y cerrar de ojos, en los 90 empezó a colaborar con la Federación española de Ciclismo, tiene 7 Vueltas a España bajo sus pies, ha estado 2 años en la RFEC y 4 en la junta del comité nacional de árbitros, es la presidenta de la Federación Riojana y está al frente de la escuela municipal de ciclismo,