Premio Mujer 2025, Eva Sanz Arazuri

Es riojana, de la capital, nació en Logroño el día de La Rioja de 1976. Mujer inteligente, trabajadora, valiente, sencilla, humilde, generosa y comprometida, una mujer de servicio, de compromisos sociales, de implicación total, así lo dejaba patente en su discurso de investidura como Rectora de la UR y así lo viene demostrando día a día, a lo largo de este cuarto de siglo, en su desempeño profesional. Hace ahora un año estaba a punto de iniciar la campaña electoral, dos mujeres y un hombre optaban a ocupar el rectorado de la UR, Eva Sanz ganó en noviembre las elecciones y se convertía en la segunda rectora de la UR, tomaba posesión de su cargo el 10 de diciembre de 2024 después de haber ocupado durante 4 años el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.