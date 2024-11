Begoña Ruiz Huidobro, Premio Mujer La Rioja 2024

La deportista es la presidenta de la Federación Riojana de Ciclismo desde hace 8 años

Onda Cero La Rioja ha concedido su VI Premio Mujer La Rioja a la ciclista Begoña Ruiz Huidobro, tras una vida de esfuerzo, sacrificio y ascensos dentro un mundo muy masculino, como es el ciclismo.

Nacida en Logroño (69 años), Begoña empezó a pedalear a los 17 años con la Peña Solera. La afición al ciclismo le viene de familia -de hecho es tía de Sheila Gutiérrez-, aunque en sus comienzos las mujeres solo podían participar en las carreras si ejercían de médicos o enfermeras. En aquellos años, las féminas, ni podían participar en las carreras, ni siquiera estar en la meta.

Un problema de salud le obligó a dejar la bicicleta

Y fue cuando se planteó hacerse juez árbitro de ciclismo. Y si en la federación riojana no tuvo problema, sí lo tuvo para acceder a la nacional y la internacional. Si a un hombre le costaba dos años ascender, a ella le costó nueve años. Como ella mismo relata, este ascenso solo fue posible gracias al apoyo de sus compañeros de La Rioja: “mi comité de árbitros de La Rioja se plantó y dijo que, si no me dejaban ir al curso para ser árbitro internacional, dejaban todas las licencias y que viniesen a arbitrar de fuera”.

Su primera Vuelta Ciclista a España como juez-árbitro fue en 1994

Después, arbitró otras 6 vueltas más. Fue durante dos años responsable del ciclismo femenino en la Real Federación Española de Ciclismo y durante 4 años ha formado parte de la junta del Comité Nacional de Árbitros. En la actualidad es la presidenta de la Federación Riojana de Ciclismo.

La entrega del VI Premio Mujer La Rioja tendrá lugar el miércoles, 13 de noviembre, en Bodegas Ontañón. Begoña Ruiz Huidobro tomará así el relevo de Cristina Moreno (2023) Magdalena Pérez Trenado (Premio Mujer La Rioja 2022), Marisa Poch (2021), Dolores Muñoz (2020) y Rosario Lamela (2019)

Este VI Premio Mujer La Rioja es una iniciativa que han desarrollado a lo largo de 2024 las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja (Onda Cero y Europa FM), con la colaboración de Palacios Alimentación, Bodegas Ontañón Culto al Vino, Peñaclara, Gráficas Ochoa, Laboral Kutxa, Clínica de Fertilidad Manzanera, Lexus Logroño, el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja han propuesto más de 30 candidatas de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos. Se pueden escuchar sus historias aquí

Al acto de entrega del premio asistirán, entre otras autoridades, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.