I Premio Mujer La Rioja 2019 candidata Margarita Martínez Reinares

Margarita Martínez Reinares no se plantó ante la adversidad: "perder el trabajo no significa perder la ilusión". El coraje la llevó a navegar por la red, caminar por las calles, velando por las necesidades académicas de sus hijos, descubre que su nivel de inglés es muy elemental, obtienen buenas calificaciones en esta materia pero sin embargo no saben comunicarse . Ahí empieza su historia, buscando alternativas para sus hijos encontró un método que previamente probó con ellos y pensó que lo que era bueno para sus hijos por qué no lo iba a ser para otros, y así con una franquicia catalana y con un método innovador para niños a partir de un año, empezó su andadura.