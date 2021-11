Sara Arambarri empezó con David Moreno en su pueblo, Badarán, y consiguió en 2011 el Best Of Wine Tourism en la categoría Experiencias Innovadoras de Turismo Enológico para estas Bodegas. Desde 2018 trabaja en Bodegas Vinícola Real-200 Monges, de Alberlda de Iregua, recién galardonada con el Best Of Wine Tourism Internacional en la categoría de Arte y Cultura. Embajadora de su localidad, amante del teatro, impulsora del Certamen Badarán Que Hablar