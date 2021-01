"Otra vez a vivir lo que no queríamos vivir"

A pesar de los esfuerzos de los médicos más mediáticos por contarnos la realidad sobre el coronavirus, la situación de los sanitarios, saturación, cansancio, escasez de profesionales, etc nuestro neurólogo de referencia nos ha explicado que las sensaciones que viven ellos no son las mismas que las del resto y ya no saben cómo explicarlo. "No vemos el techo", " la semana que viene puede ser aún peor que ésta", declaraciones, todas ellas, rompedoras. Una vez más en la entrevista en Más de uno La Rioja, el doctor Castillo se esfuerza por tratar de explicar la llegada de otro tsunami.