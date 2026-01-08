PROTESTAS CAMPO

Las organizaciones agrarias riojanas anuncian protestas ante la grave situación del campo

ARAG-ASAJA, UAGR-COAG Y UPA coordinan una respuesta a Europa ante el tratado de Mercosur y la rebaja del presupuesto de la nueva PAC

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Las organizaciones profesionales agrarias riojanas van a coordinarse con las centrales nacionales para llevar a cabo movilizaciones de protesta ante la situación, cada vez más preocupante, de los sectores agrícola y ganadero, que acumulan muchos ejercicios de pérdidas de rentabilidad.

Hace dos años tuvieron lugar las célebres “tractoradas”, dos años después las cosas están aún peor que entonces, y se considera que las últimas decisiones políticas adoptadas en Bruselas van a suponer la puntilla al sector primario. Por ello hoy tienen lugar movilizaciones con tractores en la frontera con Francia por Girona, mañana habrá movilizaciones en Cantabria, se confía en La Rioja que pueda haber en España una movilización conjunta.

Hablábamos de la situación del campo y las posibles protestas con Igor Fonseca, director general de ASAJA; Roberto Ruiz Clavijo, coordinador de UAGR; y Néstor Alcolea, secretario de organización de UPA.

