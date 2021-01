Los médicos riojanos piden confinamiento obligatorio

LEER MÁS La Rioja aprueba nuevas restricciones y decreta el confinamiento perimetral en todos los municipios

Cierre de toda la actividad no esencial a las 5 de esta tarde, la hostelería, los bares, los comercios no volverán a abrir hasta el 23 de febrero, de momento, incluso las academias, que ahora podrían trabajar fuera de ese horario, hasta el toque de queda a las 10 de la noche, también tienen que cerrar durante todo un mes, como toda enseñanza no reglada y las extraescolares. Hablaremos con estos sectores y con otros que no cierran e incluso, tienen más demanda al poder servir lo que otros no van a poder suministrar, como es el caso de Vending Lardero.

Los 174 municipios confinados, el cierre perimetral de toda la comunidad sigue vigente, se cierra todo lo no esencial durante un mes, no podemos reunirnos con nadie con quien no convivamos, y debemos de movernos lo mínimos e imprescindible dentro de nuestra localidad, para ir a trabajar, a comprar, estudiar o, al médico, si desde el centro de salud o el hospital han autorizado esa consulta presencial. Precisamente el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja hace hoy un llamamiento ante el estado de transmisión sostenida, generalizada y descontrolada de la pandemia en nuestra comunidad. El colegio, a través de su Comisión Asesora COVID, recomienda al ejecutivo que, para garantizar el éxito de la contención de la pandemia y resolución de la preocupante situación sanitaria, extienda las medidas antiCovid hasta el confinamiento obligatorio, como en marzo. Una medida temporal para controlar el estado preocupante y extremo de transmisión de la enfermedad.

Una petición que hacen los médicos en voz de Inmaculada Martínez Torre, presidenta del colegio de médicos de La Rioja. Las nuevas medidas tendrán sus consecuencias en otros ámbitos de nuestra comunidad, fundamentalmente el económico, como reconocen los médicos en esa recomendación al ejecutivo de extender las restricciones hasta el confinamiento obligatorio.

Trabajo extremo para los médicos y para los profesionales de la enfermería, damos micrófono a Marta Sáenz-Torre, secretaria autonómica de SATSE-Rioja,