Más de Uno La Rioja 06/07/2022

Más de Uno La Rioja en verano hablando del tiempo, que sigue sobresaltándonos en esta época del año. Tiempo de vacaciones en el que conviene recordar que los ladrones no descansan y que las fuerzas de seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional, no se cansan de recordarnos que no debemos ponérselo fácil a los malos. Repasamos los consejos para evitar sobresaltos en estos meses estivales y también, en nuestro apartado dedicado al mundo de la empresa, escuchamos lo que nos ofrece una firma riojana dedicada a darnos seguridad en el hogar, Freijo, toda una marca de cerrajería en Logroño.

Nos acercamos a las Casas Rurales de La Rioja para comprobar como se presenta este tiempo de descanso, para los veraneantes, y repasamos la actualidad política con el presidente del PR en un día de luto en San Vicente de la Sonsierra, allí se despide al concejal regionalista José Mª Monge, fallecido la noche del lunes tras el accidente de tráfico en el que se vieron implicados 2 turismo en la N-232, otra vez esa nacional con fatal desenlace en La Rioja.

Saludamos al nuevo enólogo del grupo Marqués del Atrio, Pablo Ossorio, y terminamos con la información deportiva, con Juan Olasagasti