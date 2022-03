Más de uno La Rioja 01/03/2022

El Colectivo Ucrania Rioja lanza una campaña de recogida de material asistencial (sacos de dormir, alimentos no perecederos, medicamentos o ropa térmica, entre otros) para enviarlo a Ucrania en apoyo de la población. Los puntos de recogida están el la calle San Millán 19, bajo, de Logroño y en la calle Las Balsas 53, polígono de Cantabria, de 9 de la mañana a 20 horas.

El director general de Farmacia, Gonzalo Aparicio, nos acerca detalles del Plan de acción para el Uso Racional del Medicamento con el que se pretende optimizar el gasto que destina la administración a este capítulo, y que asciende a 81 millones de euros. Con el apoyo de profesionales y particulares, se pretende no "malgastar" los medicamentos para que, no solo no se dejen de utilizar unidades administradas, sino que no se malgaste tampoco un dinero que puede utilizarse en otros fines.

"La incidencia de la gripe de 1918 a 1920 en la provincia de Logroño" es el título de la conferencia en la que Rafael Velasco analizará a las 19.30 de esta tarde, en el Salón de Actos del Edificio Politécnico, las cuatro olas de aquella gripe y paralelismos con lo ocurrido ahora con la COVID.

El restaurante jarrero Nublo y el logroñés Íkaro suman su primer y segundo soles de la Guía Repsol respectivamente. En total son 12 los restaurantes riojanos reconocidos con estas distinciones. Hablamos con Miguel Caño (Nublo) e Iñaki Murua (Íkaro) sobre su incremento en la distinción.

El consejero de Sostenibilidad, Álex Dorado, nos explica los pormenores de la aprobación inicial del estudio informativo del tramo ferroviario de alta velocidad Logroño-Castejón que en fechas próximas se somete a exposición pública. Permitirá que Logroño se conecte en dos horas y media con Madrid o Barcelona, así como la salida de mercancías por el corredor Cantábrico-Mediterráneo.

El Hermano Mayor de la Hermandad de Cofradías de Logroño, Francisco Marín de Diego nos explica cómo la Cuaresma, que comienza mañana con el Miércoles de Ceniza, y la Semana Santa, se plantean en términos de total normalidad este 2022.