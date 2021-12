Más de Uno La Rioja 07/12/2021

Martes laborable para algunos, puente festivo para muchos, no hay clase en los centros de enseñanza, no hay tregua en cuanto al virus. Abrimos Más de Uno La Rioja con MeteoSojuela y los datos del tiempo, nos lo cuenta José Calvo. Abrimos nuestro espacio Más Salud para asomarnos hoy a las farmacias, a las que se están acercando muchos ciudadanos en busca de test de antígenos a la espera de pruebas PCR que se repiten de manera masiva en nuestra comunidad. Tenemos tiempo para acercarnos al teatro Bretón, al de Haro, donde sigue el Certamen Nacional Garnacha de Rioja y al de Logroño, donde se representa esta tarde The Ópera Locos, a cargo de Yllana. Nos ocuparemos de asuntos solidarios, felicitamos a José Ignacio Ceniceros por la Cruz de la Dignidad entregada en el Congreso del 40 aniversario de la AVT y conocemos la labor de una técnico de Entreculturas que vive en Haití, la riojana Bárbara Gil Valero. Comprobamos también como está el sector hostelero en este largo fin de semana en La Rioja, con la estación de Valdezcaray a tope, de esquiadores y de nieve.