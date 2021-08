Más de uno La Rioja 10/08/2021

Se avecina una ola de calor, tendremos que buscar el fresco aunque, mejor no abusar del aire acondicionado, no solo por los efectos nocivos que puede tener para nuestra salud sino también por los efectos perjudiciales para nuestro bolsillo. Y no es como para salir corriendo, si queremos huir en coche tampoco tenemos fácil llenar el depósito, hablamos del precio del combustible con una estación de servicio, Nafte, con 2 puntos de repostaje recién abiertos en nuestra comunidad, y con una asociación de defensa del consumidor, pero también hemos querido conocer su opinión, saber que piensan nuestros oyentes. Martes 10 de agosto, tiempo para la salud en Más de uno La Rioja, consejos médicos para sobrellevar la ola de calor que se avecina, hablamos con la médico de familia María Fernández-Velilla en esta jornada en el que seguimos pendientes de la evolución de la pandemia. El virus no se va de vacaciones, la Covid ha entrado en la cárcel de Logroño, escuchamos lo que dice desde el Centro Penitenciario el sindicato ACAIP.

Nos acercaremos también hasta Ezcaray, visitaremos la exposición de casetas de madera para aves realizada por Santi y Pili, un matrimonio solidario que esta vez quiere recaudar fondos para rehabilitar la iglesia de Tresfuentes de Valgañón y la verja de la ermita de la Virgen de Allende de esta localidad turística riojana que festeja a su patrón, San Lorenzo, de manera diferente en este 2021. Un año en el que habrá San Mateo, ayer se daba a conocer el cartel anunciador hoy hemos preguntado en la calle que les parece la obra Mateo vino y a ti también te esperamos, título del trabajo ganador para estas fiestas previstas del 18 al 24 de septiembre aunque no está claro cómo se podrán celebrar.