Más de uno La Rioja Noticias 03/02/2023

Salud pondrá en marcha dentro de un mes un programa de cribado del cáncer de pulmón, destinado a mayores de 50 años que hayan tenido este hábito. La implantación del cribado será paulatina y con una técnica poco invasiva. Mañana se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, con el mensaje de que hay que trabajar "todos juntos", sobre todo con la investigación.

Concha Andreu señala en Más de Uno La Rioja que es necesario revisar los aspectos de la ley del "solo sí es sí" que se han demostrado ineficaces, y recuerda que el Gobierno ya está trabajando en ello. Andreu dice que no hace demasiado caso a las encuestas, pero sí a la receptividad que percibe de los riojanos. No contempla otro escenario que no sea ganar las elecciones y gobernar, sin descartar acuerdos, como en la legislatura actual.

Educación dice que no puede hacer nada para frenar el proceso de oposiciones para 314 plazas de profesores interinos porque es un proceso estatal. Sindicatos y plataforma de interinos dicen que la consejería puede posponer las pruebas, como han hecho otras comunidades, para evitar el "efecto llamada" que se producirá, sobre todo porque quienes dominen una lengua propia tendrán 0,50 puntos, lo mismo que un riojano con C1 de Inglés